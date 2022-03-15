وكيل صحة القليوبية يبحث تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات

عقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية إجتماعا مع مديري إدارة المستشفيات و الطوارىء لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتنسيق بين المديرية والجهات الخارجية لتذليل كل العقبات وتفعيل خطة الطوارئ بجميع مستشفيات القليوبية وتفعيل إستخدام اللاسلكي خاصةً في حالات الطوارئ وضعف الشبكات وتكثيف المرور والمتابعة الدورية على المستشفيات من أجل توفير الانضباط الإداري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية علي أهمية متابعة الأقسام المكملة مثل المعمل وقسم الأشعة مشدداً علي المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وعمل العيادات الخارجية بصورة منتظمة، وصرف الأدوية للمرضي بالرقم القومي.

وطالب وكيل صحة القليوبية بزيادة عدد أسرة الرعاية والداخلي بجميع المستشفيات وتوجيه خطابات للجهات الغير تابعة للمديرية بزيادة عدد الأسرة مشددا على تطبيق كافة معايير وسياسات مكافحة العدوي بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية.

كما شدد علي المرور المكثف لمختلف المنشآت الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل وعمل صيانة دورية للكهرباء ومتابعة نسب الأكسجين وشبكة الغازات بكل مستشفى تحسباً لأي ظرف طارئ.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على جميع مديرى المستشفيات بمدن وأحياء المحافظة بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لجميع أفراد الطاقم الطبي لراحة وخدمة المرضى.