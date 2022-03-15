الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حى غرب سوهاج يستجيب لشكوى أهالي «الغياتية» من تراكم القمامة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قدم عدد من قاطنى حى عرب سوهاج وبالتحديد فى منطقة الغياتي،  مناشدة لرئيس الحى بسبب تضررهم من قيام بعض أهالى المنطقة من إلقاء القمامة فى غير موضعها ما تسبب فى تراكم أكوام من القمامة أمام منازلهم.
وعلى الفور وجه الدكتور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، فرق النظافة بمنطقة الغياتية ومنطقة نجع مصلح والشيخ عطي وذلك لرفع ونظافة المستجدات من القمامة بالمنطقة وتخصيص الصناديق لكل الاماكن.
وناشد الشطوري أهالي وسكان المنطقة بوضع القمامة في أماكنها المخصصة بالمناطق المذكورة حفاظاً علي السلامة العامة والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.

و ذكر رئيس الحى أنه جار استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم، مشددا على مسئولي النظافة ببذل المزيد من الجهد بأعمال النظافة ورفع المستجدات من القمامة بصفة مستمرة.

وأكد الشطورى استمرار متابعة أعمال النظافة بفرعيات منطقة الغياتية وفرعيات شارع القطب وشارع الوحدة وشارع المحطة بناءاً على توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق.

كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج من خلال ورديات النظافة بأعمال رفع القمامة والمخلفات والنظافة بفرعيات منطقة الغياتية وفرعيات شارع القطب وشارع الوحدة وشارع المحطة.

ولفت الشطوري أنه قد تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات ورفع القمامة بالفرعيات والشوارع الرئيسية لحي غرب سوهاج.
وأكد رئيس الحي أنه جار استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم وتقسيم العمل الى عدة ورديات لتواصل العمل على مدار 24 ساعة .

تقسيم سوهاج عمل السلام الرئيس اليوم القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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