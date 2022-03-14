انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق في أحد العقارات بمنشأة ناصر

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في أحد العقارات بنطاق دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لبيان اسبابه وكلفت المباحث الجنائية باستكمال تحرياتها للوقوف علي ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر،وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق