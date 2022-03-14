الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها في إنستجرام فيديو من مسلسلها الجديد "المشوار"، الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2022.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة: " قريب كل الببان هتفتح" ليتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو الترويجي للمسلسل.

 

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول شخصين زوج وزوجة يجسدها كلا من الفنان محمد رمضان ودينا الشربينى، حيث يعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة فى الإسكندرية، وخلال سرد الأحداث يواجهان الكثير  من الصعوبات فى حياتهم.

فريق العمل بالمسلسل

المسلسل بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمالها

آخر أعمال دينا الشربينى فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، حيث يجسد  هشام ماجد دور  شخصية "لاعب كرة قدم"، وتلعب الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتوره بالفيلم.

الفنانة دينا الشربيني المشوار رمضان دينا الشربيني انستجرام الفيديو الترويجى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة