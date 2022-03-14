دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها في إنستجرام فيديو من مسلسلها الجديد "المشوار"، الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2022.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة: " قريب كل الببان هتفتح" ليتفاعل العديد من الجمهور مع الفيديو الترويجي للمسلسل.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول شخصين زوج وزوجة يجسدها كلا من الفنان محمد رمضان ودينا الشربينى، حيث يعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة فى الإسكندرية، وخلال سرد الأحداث يواجهان الكثير من الصعوبات فى حياتهم.

فريق العمل بالمسلسل

المسلسل بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمالها

آخر أعمال دينا الشربينى فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، حيث يجسد هشام ماجد دور شخصية "لاعب كرة قدم"، وتلعب الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتوره بالفيلم.