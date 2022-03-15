أرى الجن أمامى على هيئة رجل يفعل الفاحشة فكيف أحصن نفسي؟.. أستاذ بالأزهر يرد

ورد سؤال إلى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من سائل يقول: ترى زوجتى الجن يتمثل في صورة رجل أمامها يفعل الفاحشة، ماذا تصنع لوقاية نفسها من ذلك؟ .

من جانبه، قال الدكتور مرزوق:" إن هذه حالات قد كثر وقوعها وقد علمت بحالة مماثلة في طريق الوادي الجديد منذ ثلاثة أسابيع وإن كانت الطريقة تختلف قليلا عن ذلك، هذا وقد ذكرنا أنواعًا من العلاج والتحصينات النبوية تناسب كل حالة، ومن بين هذه التحصينات والعلاج منها:

أولًا: قراءة الفاتحة والمعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في الكفين ومسح الجسد بهما أثناء القراءة مع ملاحظة الإكثار من ذلك ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا.

ثانيًا: قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وكذلك البدء بقراءتها وتكرارها عند رؤية الجان حتى ينصرف.

ثالثًا: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة بعد كل صلاة.

رابعًا: فعل ذلك كله قبل النوم ومعه سورة الملك إن أمكن.

خامسًا: أن يقول المسلم مائة مرة في الصباح ومائة مرة في المساء (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، وهذا الذكر هام جدًا لهذه الحالة لأنه بهذه الطريقة يحفظ المسلم من الجن والشياطين التي تؤذيه طوال ساعات اليوم كما جاء في صحيح البخاري.

سابعًا: أن يقول المسلم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ).

وناشد أستاذ التفسير بالمداومة والمواظبة على ما سبق، إضافة إلى المحافظة على الصلوات الخمس حتى تقى أيضا من الشرور، لافتا إلى أن سورة البقرة تكفى عن ذلك لمن يستطيع المحافظة عليها مع الصلوات الخمس.