الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

استقبل صباح اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، السيد مارك باريتي، السفير الفرنسي بالقاهرة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.
رافق السفير خلال الزيارة مستشارة السفارة الفرنسية. حضر اللقاء صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالي، سكرتير غبطة البطريرك. 

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة، واختتم الاجتماع بالتقاط الصور التذكارية.

 في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر شارك  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، و الأب بيشوي ناثان، راعي كنيسة السيدة العذراء بأبوان،و الأب أغابيوس كامل، سكرتير سفارة الفاتيكان ببوليڤيا في  محاضرة حول "المعمودية"، وذلك باجتماع الشباب بالرعية بمطرانية المنيا .
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة السفير الفرنسي بمصر المقر البطريركي بكوبري القبة السفارة الفرنسية الانبا توماس عدلي

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وائل لطفي

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