الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري هيروين في عين شمس

هيروين
هيروين

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حكما يقضي بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الهيروين، وسلاح أبيض مطواة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد ومحمد كامل عبدالستار وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 21229 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمان "حسام. ع، عامل"، "محمد. ع، عامل" في نوفمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة عين شمس، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدر «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلا عن حيازتهما وإحرازهما سلاح أبيض “مطواة”.

وجاء في تحريات المباحث، أنه حال مرور رجل أمن أبصر المتهم الأول ممسكا حقيبة ويخرج منها لفافات شفافة يظهر بداخلها جوهر الهيروين المخدر، ويتبادلها مع المتهم الثاني وعند رؤيته ألقاها أرضًا ولاذ بالفرار فالتقطها تبين أنه كيس بلاستيكي بداخله لفافات لذات الجوهر المخدر، وميزان حساس، وبتفتيشه عثر على أكياس بلاستيكية بداخلها ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي، وهاتف جوال، وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته أقر بحيازته، الجوهر المخدر، بالاشتراك مع المتهم الثاني الهارب، بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح للدفاع عن تجارتهما والميزان لوزن المضبوطات. 

قسم شرطة عين شمس مخدر الهيروين شرق القاهرة محكمة جنايات السجن المشدد جنايات شمال القاهرة

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وائل لطفي

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