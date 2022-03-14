حصاد القوى العاملة.. تحويل القائمة 72 من مستحقات الضمان الاجتماعى للعمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ72 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًَا.

https://www.dostor.org/3742221



القوى العاملة: تعيين 21 شابًا والتفتيش على 231 منشأة بالوادي الجديد



أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 21 شابا، منهم اثنين "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 163من راغبي العمل، وتوفير 50 فرصة عمل.

https://www.dostor.org/3742226

التمثيل العمالي: الإمارات تحدد ساعات العمل في شهر رمضان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

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رئيس النقابة العامة للزراعة: عمالنا وقفوا صفًا واحدًا رغم التحديات

أكد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمل النقابي العمالي عمل وطني من الدرجة الأولي، حيث يحمل النقابي على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه عماله في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل وعي وموضوعية، وكذلك دورًا وطنيًا تجاه بلاده بالحفاظ على استقرارها وتقدمها والمشاركة الفعالة في تنميتها مع كافة الشركاء الاجتماعيين في بناء الوطن.

https://www.dostor.org/3742349