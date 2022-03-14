الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة.. تحويل القائمة 72 من مستحقات الضمان الاجتماعى للعمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ72 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًَا. 
https://www.dostor.org/3742221


القوى العاملة: تعيين 21 شابًا والتفتيش على 231 منشأة بالوادي الجديد


أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 21 شابا، منهم اثنين "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 163من راغبي العمل، وتوفير 50 فرصة عمل.
https://www.dostor.org/3742226

 

التمثيل العمالي: الإمارات تحدد ساعات العمل في شهر رمضان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
https://www.dostor.org/3742229


رئيس النقابة العامة للزراعة: عمالنا وقفوا صفًا واحدًا رغم التحديات

أكد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمل النقابي العمالي عمل وطني من الدرجة الأولي، حيث يحمل النقابي على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه عماله في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل وعي وموضوعية، وكذلك دورًا وطنيًا تجاه بلاده بالحفاظ على استقرارها وتقدمها والمشاركة الفعالة في تنميتها مع كافة الشركاء الاجتماعيين في بناء الوطن.
https://www.dostor.org/3742349

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج النقابة العامة للعاملين بالزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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