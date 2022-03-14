القوى العاملة: تعيين 21 شابًا والتفتيش على 231 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 21 شابا، منهم اثنين "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 163من راغبى العمل، وتوفير 50 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 40 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، و32 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 50 ألفاً و517 جنيها لـ52 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 231 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 26 عامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة، وإعادة التفتيش على 75 منشأة، أسفر عن تحرير 9 محاضر، والقيام بـ4 حملات تفتيشية، وعمل 16 قياس ميدانية ، وبحث شكوى.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، وتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ25 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول والتفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي، فضلاً عن تجهيز الوحدة المتنقلة بنقلها من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.