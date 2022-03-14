الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. تحويل 4.8 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ72 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 160 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًَا. 

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 305 آلاف و698 دولاراً، أي ما يعادل مليون و800 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلًا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا، حيث بلغت 95 ألفاً و114 دولاراً، أي ما يعادل مليون و490 جنيهًا مصرياً تقريبًا. 

مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
مستحقات العمالة المغادرة للأردن
وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن موقع وزارة القوى العاملة

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وائل لطفي

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