الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى يسعى لرفع نسب مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استكمال مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، تأتي في إطار سعي الدولة المصرية لرفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى و خلق فرص استثمارية واعدة فى هذا القطاع أمام المستثمرين المحلين و الاجانب، فضًلا عن التركيز على الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين، مما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن المشروع يأتى استكمالا لجهود التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى تستهدف تعظيم الإنتاجية الزراعية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على تقليل الفجوة الغذائية والوصول لاعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الاستفادة منها عبر الصناعات التكميلية التى تعيد التوازن للسوق المحلية بما يخفض الأسعار بالسوق ويقل من تكلفة نقل المنتجات الزراعية لتصديرها والاستغناء عن الاستيراد تدريجيًا.

وأشار إلى أن مشروع «مستقبل مصر» يعتبر الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة، ويستهدف تحقيق خطة الدولة فى إنهاء الدلتا الجديدة بحلول 2023، ويفتح المشروع سوقاً استراتيجية للأيدى العاملة، كما أنه يوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وسط تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، وتقوم الحكومة بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن وزارة الزراعة ستعمل على إعداد برامج تدريبية لأوائل خريجى كلية الزراعة، وكلية الهندسة من قسمى الكهرباء والميكانيكا، لتثقيف العناصر البشرية وزيادة الأيدى العاملة ودفع عجلة الإنتاج الزراعى وتعظيم دور الاستفادة من الخبرات الموجودة فى المشروع بهدف تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى والمساعدة فى القضاء على البطالة وتوظيف العاملين فى تخصصات مختلفة حتى يستشعر المواطن حجم العمل المبذول لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

الدكتور جمال أبوالفتوح لجنة الري والزراعة مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل مصر الدولة المصرية

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