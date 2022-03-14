إذا كانت باريس وجهتك في الربيع.. إليك أفضل ما يمكن مشاهدته هناك

باريس هي واحدة من أشهر المدن الأوروبية، وأفضل الأوقات للزيارة هي فصل الربيع.

يمكنك المشي على طول نهر السين في ضوء الشمس، ومشاهدة برج إيفل المحاط بأشجار الأزهار المذهلة والاستمتاع بالجلوس خارج أحد المقاهي العديدة.

ولكن هناك أيضًا بعض الأحداث الثقافية الرائعة التي تجري حاليًا في العاصمة الفرنسية والتي لن ترغب في تفويتها، لذا سواء كنت من محبي الموضة الفرنسية أو من محبي موسيقى الهيب هوب د، أو من عشاق السينما، فهذه هي الأماكن التي يجب وضعها على قائمة مهامك في باريس.

لعشاق الموسيقى

كانت الموسيقى تدور دائمًا في عروق باريس، حيث تفرخ المدينة المغنين من إديث بياف إلى جوني هاليداي.

منذ الثمانينيات ، أنتجت أيضًا مغني راب وفناني هيب هوب، في الثمانينيات

تم تتبع تطورهم في Hip-Hop 360 ، وهو معرض أقيم في أوركسترا باريس الفيلهارمونية .

ستجد التصوير الفوتوجرافي لشوارع مدينة نيويورك، وصناديق الازدهار، وفن الكتابة على الجدران، والمقابلات مع مغني الراب والمطلعين في صناعة الموسيقى وستحصل على سماعات رأس للاستماع إلى

مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية.

لمحبي الأفلام

من المقرر افتتاح متحف مخصص لواحد من أشهر المغنيين وكتاب الأغاني والممثلين في فرنسا، سيرج جينزبورج، ذو الوجه الجريء، في وقت لاحق من هذا العام.

سيعرض Maison Gainsbourg ، الذي يقع في منزله السابق القطع الأثرية والتذكارات ومكتبة وبار.

سيحب عشاق السينما أيضًا مهرجان باراديسو (من 1 يوليو)، وهو حدث متعدد الأيام يحتفل بالسينما والطعام والموسيقى الذي تستضيفه سلسلة السينما المستقلة MK2.

لمحبي الموضة

اشتهرت باريس بالكلوببر الأنيق ، ويحتفل أحد أكبر معارضها بالمصمم العالمي سان لوران، للاحتفال بمرور 60 عامًا على عرض الأزياء الأول، حيث تعرض مؤسسة بيير بيرجي إيف سان لوران حياته وعمله في ستة متاحف في باريس، لكل منها موضوع مختلف.