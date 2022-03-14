الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إذا كانت باريس وجهتك في الربيع.. إليك أفضل ما يمكن مشاهدته هناك

باريس
باريس

باريس هي واحدة من أشهر المدن الأوروبية، وأفضل الأوقات للزيارة هي فصل الربيع.

يمكنك المشي على طول نهر السين في ضوء الشمس، ومشاهدة برج إيفل المحاط بأشجار الأزهار المذهلة والاستمتاع بالجلوس خارج أحد المقاهي العديدة.

ولكن هناك أيضًا بعض الأحداث الثقافية الرائعة التي تجري حاليًا في العاصمة الفرنسية والتي لن ترغب في تفويتها، لذا  سواء كنت من محبي الموضة الفرنسية أو من محبي موسيقى الهيب هوب د، أو من عشاق السينما، فهذه هي الأماكن التي يجب وضعها على قائمة مهامك في باريس.

لعشاق الموسيقى
كانت الموسيقى تدور دائمًا في عروق باريس، حيث تفرخ المدينة المغنين من إديث بياف إلى جوني هاليداي.

منذ الثمانينيات ، أنتجت أيضًا مغني راب وفناني هيب هوب، في الثمانينيات
تم تتبع تطورهم في Hip-Hop 360 ، وهو معرض أقيم في أوركسترا باريس الفيلهارمونية .

ستجد التصوير الفوتوجرافي لشوارع مدينة نيويورك، وصناديق الازدهار، وفن الكتابة على الجدران، والمقابلات مع مغني الراب والمطلعين في صناعة الموسيقى  وستحصل على سماعات رأس للاستماع إلى
مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية.

لمحبي الأفلام
من المقرر افتتاح متحف مخصص لواحد من أشهر المغنيين وكتاب الأغاني والممثلين في فرنسا، سيرج جينزبورج، ذو الوجه الجريء، في وقت لاحق من هذا العام.

سيعرض Maison Gainsbourg ، الذي يقع في منزله السابق القطع الأثرية والتذكارات ومكتبة وبار.

سيحب عشاق السينما أيضًا مهرجان باراديسو (من 1 يوليو)، وهو حدث متعدد الأيام يحتفل بالسينما والطعام والموسيقى الذي تستضيفه سلسلة السينما المستقلة MK2.

لمحبي الموضة
اشتهرت باريس بالكلوببر الأنيق ، ويحتفل أحد أكبر معارضها بالمصمم العالمي سان لوران، للاحتفال بمرور 60 عامًا على عرض الأزياء الأول، حيث تعرض مؤسسة بيير بيرجي إيف سان لوران حياته وعمله في ستة متاحف في باريس، لكل منها موضوع مختلف.

باريس الربيع الموضة الأفلام الموسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

طرق الإبلاغ عن التجار لمواجهة احتكار السلع

دينا الشربيني تشوّق الجمهور لمسلسل «المشوار» برسالة جديدة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة