ضبط 17 طن دقيق مخزنة بغرض التربح بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدى مدعم و5طن دقيق فاخر ونصف طن سكر و10 طن أعلاف و750 كجم أرز طعام، خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن الحملات أسفرت عن تحرير "194" محضر تمويني ، تنوع ما بين "63" محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و"131" محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد قائد سيارة بناحية بندر الشهداء لقيامه بتجميع سلع مدعمة من قبل الدولة ومحظور تداولها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح وتم ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله.

وكذا تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات بيع أعلاف ومواد غذائية بناحية الحامول وسنجرج مركز منوف لحيازتهم وعرضهم للبيع أعلاف وسلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 100 شكارة دقيق زنة 50 كجم، 30 شيكارة أرز طعام زنة 25 كجم، 50 شيكارة علف زنة 50 كجم، عدد 500 شكارة علف زنة 25 كجم، عدد 480 كجم سكر جميعها مجهولة المصدر.

من جانبه طالب محافظ المنوفية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمنع تلاعب التجار والإبلاغ عن المخالفين لردعهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر والأسعار والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.