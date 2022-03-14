تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر ومحل تجارى فى بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر ومحل تجارى فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.