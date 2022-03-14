الإعدام شنقا لمزارع قتل صديقه وألقى جثته فى حظيرة بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالإعدام شنقا لمزارع لقتله صديقه المزارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبدالصادق عويس.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28982 لسنة 2020 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم، قتل المجني "ج أ"، 28 سنة، مزارع، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إليه فى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالرقبة؛ فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.