الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لمزارع قتل صديقه وألقى جثته فى حظيرة بشبين القناطر

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالإعدام شنقا لمزارع لقتله صديقه المزارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم  برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبدالصادق عويس.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28982 لسنة 2020 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم، قتل المجني "ج أ"، 28 سنة، مزارع، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إليه فى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالرقبة؛ فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

حكمة جنايات بنها الإعدام شنقا فضيلة مفتي الجمهورية المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب الدائرة التاسعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

وزير الأوقاف لأعضاء الشيوخ: الدولة المصرية نجحت في القضاء على الإرهاب

1.9 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع