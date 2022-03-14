الدقهلية تصعد للتصفيات النهائية لبطولة الجمهورية للجان الرياضية بالغردقة

صعد فريق تنس الطاولة وفريق كرةالقدم الخماسية بالدقهلية للتصفيات النهائية لبطولة الجمهورية للجان الرياضية المقامة بالمدينة الشبابية بالغردقة ، حيث تتم التصفيات النهائية اليوم الإثنين.



وجاء ذلك بعد فوز فريق تنس الطاولة الممثل للجنة الرياضية بالدقهلية على فريق البحر الأحمر وشمال سيناء والمنيا ، إضافة إلي فوزه علي فريق المجلس القومي للرياضة ويمثل الفريق كل من محمد حسن وهيثم جمعة وعادل الحسيني ومدرب تنس الطاولة الكابتن السعيد ميدان .



كما صعد فريق كرة القدم الخماسية بالدقهلية ايضا للتصفيات النهائية بعد فوزه علي البحر الأحمر9 / صفر والفوز علي شمال سيناء 1/5 وفوزه علي دمياط٢/صفر إضافة إلي فوزه علي البحيرة حامل اللقب في النسخة الماضية 3 / 2 والتعادل مع فريق المجلس القومي للرياضةصفر/صفر .



يقام الدورى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من ١٠ حتى ١٥ مارس الجارى بمشاركة ٤٠٦ مشاركين يتنافسون فى كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة .



وقد شاركت الدقهلية بناء على توجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بفريق خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ، وتتم التصفيات اليوم بالمدينة الشبابية بالغردقة علي المركز الأول والثاني في تنس الطاولة وكرة القدم الخماسية .

يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة لتشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، وإقامة بطولات رياضية دورية للعاملين بقطاعى الشباب والرياضة، لخلق نوع من التنافس و الترابط والتقارب بين المشاركين.



برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية . وبحضور وإشراف حسين عرفات مدير اللجنة الرياضية بالمديرية .



كما انطلقت ٦ مباريات في منافسات امس الأحد من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .