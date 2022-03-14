الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدقهلية تصعد للتصفيات النهائية لبطولة الجمهورية للجان الرياضية بالغردقة

التصفيات النهائية
التصفيات النهائية

صعد فريق تنس الطاولة وفريق كرةالقدم الخماسية بالدقهلية للتصفيات النهائية لبطولة الجمهورية للجان الرياضية المقامة بالمدينة الشبابية بالغردقة ، حيث تتم التصفيات النهائية اليوم الإثنين.


وجاء ذلك بعد فوز فريق تنس الطاولة الممثل للجنة الرياضية بالدقهلية على فريق البحر الأحمر وشمال سيناء والمنيا ، إضافة إلي فوزه علي فريق المجلس القومي للرياضة ويمثل الفريق كل من محمد حسن وهيثم جمعة وعادل الحسيني ومدرب تنس الطاولة الكابتن السعيد ميدان .


كما صعد فريق كرة القدم الخماسية بالدقهلية ايضا للتصفيات النهائية  بعد فوزه علي البحر الأحمر9 / صفر والفوز علي شمال سيناء 1/5 وفوزه علي دمياط٢/صفر إضافة إلي فوزه علي البحيرة حامل اللقب في النسخة الماضية 3 / 2 والتعادل مع فريق المجلس القومي للرياضةصفر/صفر .


يقام الدورى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من ١٠ حتى ١٥ مارس الجارى بمشاركة ٤٠٦ مشاركين يتنافسون فى كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة . 


وقد شاركت الدقهلية بناء على توجيهات  علاء الشربينى  وكيل وزارة الشباب والرياضة  بفريق خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ، وتتم التصفيات اليوم  بالمدينة الشبابية بالغردقة علي المركز الأول والثاني في تنس الطاولة وكرة القدم الخماسية .
يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة لتشجيع العاملين على ممارسة الرياضة، وإقامة بطولات رياضية دورية للعاملين بقطاعى الشباب والرياضة، لخلق نوع من التنافس و الترابط والتقارب بين المشاركين.


برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية . وبحضور وإشراف حسين عرفات مدير اللجنة الرياضية بالمديرية .


كما انطلقت ٦ مباريات في منافسات امس الأحد من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

فريق تنس الطاولة كرة القدم الدقهلية الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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