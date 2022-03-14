«المحرصاوى» يصدر قرارًا بتعيين متولى منتصر وكيلًا لكلية العلوم بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور متولي السيد متولي منتصر، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحصل وكيل كلية العلوم الجديد على بكالوريوس العلوم، وعين معيدًا بقسم علم الحيوان، وحصل على درجة الماجستير، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم علم الحيوان، وسافر إلى النمسا للحصول على الدكتوراه في الهندسة الوراثية، وعاد إلى مصر وعين مدرسًا بالكلية، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على الأستاذية وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بعمل رئيس قسم علم الحيوان بالكلية.

وأشرف وكيل الكلية الجديد على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويتمتع بحب زملائه في الكلية بمختلف أقسامها.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، تم أمس الأحد، إطلاق مشروع «سفراء الأزهر»، تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر»، بكلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بالمنصورة، ورشة عمل تحت عنوان: «حقق حلمك».

البرنامج على مدار 3 أيام، من الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢، حتى الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢، بكلية اللغة العربية بنين بالمنصورة، ويتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: «كوِّن فكرتك»، وتهدف إلى فهم خطوات ومتطلبات عملية تصميم الأفكار، الورشة الثانية، بعنوان: «طور فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لمخطط نموذج العمل، الورشة الثالثة، بعنوان: «نفذ فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لريادة الأعمال، وفهم منهجية الشركات الناشئة عالية الكفاءة، ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على ٣ شهادات معتمدة من مؤسسة «إنجاز مصر».