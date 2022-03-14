الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المحرصاوى» يصدر قرارًا بتعيين متولى منتصر وكيلًا لكلية العلوم بجامعة الأزهر

متولى منتصر وكيل
متولى منتصر وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور متولي السيد متولي منتصر، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 وحصل وكيل كلية العلوم الجديد على بكالوريوس العلوم، وعين معيدًا بقسم علم الحيوان، وحصل على درجة الماجستير، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم علم الحيوان، وسافر إلى النمسا للحصول على الدكتوراه في الهندسة الوراثية، وعاد إلى مصر وعين مدرسًا بالكلية، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على الأستاذية وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بعمل رئيس قسم علم الحيوان بالكلية. 

وأشرف وكيل الكلية الجديد على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويتمتع بحب زملائه في الكلية بمختلف أقسامها.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، تم أمس الأحد،  إطلاق مشروع «سفراء الأزهر»، تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر»، بكلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بالمنصورة، ورشة عمل تحت عنوان: «حقق حلمك».

البرنامج على مدار 3 أيام، من الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢، حتى الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢، بكلية اللغة العربية بنين بالمنصورة، ويتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: «كوِّن فكرتك»، وتهدف إلى فهم خطوات ومتطلبات عملية تصميم الأفكار، الورشة الثانية، بعنوان: «طور فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لمخطط نموذج العمل، الورشة الثالثة، بعنوان: «نفذ فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لريادة الأعمال، وفهم منهجية الشركات الناشئة عالية الكفاءة، ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على ٣ شهادات معتمدة من مؤسسة «إنجاز مصر».

المحرصاوي يصدر قرار تعيين متولي منتصر وكيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

وصول جثمان أنيسة حسونة لمسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

«النقض» تقضي بالمؤبد والسجن لمتهمين بخلية الصواريخ الإرهابية

المشدد 10 سنوات لرجل أعمال تعدى على خادمة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال