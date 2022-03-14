التحفظ على 4 أطنان زيت طعام وفول مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، التحفظ على 2 طن زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدا لتعبئته في جراكن بلاستيك، زنة الجركن 20 كجم مجهول المصدر، و110 شكائر فول زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالي كمية 2750 كجم، داخل مصنع تعبئة دون ترخيص مجهول المصدر قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع تعبئة فول وزيوت طعام دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العامرية، لحيازته كمية من الزيوت والفول مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق، مما تضر بصحة المواطنين.

وجرى مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 2 طن زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدا لتعبئته في جراكن بلاستيك زنة الجركن 20 كجم مجهول المصدر، و110 شكائر فول زنة الشيكارة 25 كجم، بإجمالى كمية 2750 كجم.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية التحفظ على 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة دون فواتير أو مستندات مجهول المصدر، و1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000 زجاجة دون فواتير أو مستندات مجهول المصدر، ودون الإعلان عن الأسعار داخل مخزن دون ترخيص، بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتم حجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب السلع الغذائية بقصد رفع سعرها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر وزيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.