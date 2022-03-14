إصابة 4 في حادثين على طريق الإسماعيلية-بورسعيد خلال 24 ساعة

شهد طريق “الإسماعيلية- بورسعيد”، أسفل كوبري تحيا مصر، انقلاب سيارة ملاكي تقودها سيدة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة رقم "ط هـ ف 961" قرب كوبري تحيا مصر بأول طريق الإسماعيلية بورسعيد، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج اللازم، بينما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة من الطريق لإعادة الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبى، إن المصابة هي فاطمة السيد محمد عبد الرازق، 45 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأسمن، وجرح قطعى 3 سم بالوجه، وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

وفي سياق متصل شهد أمس الأحد، طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة بينهم سيدتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف إلي مكان البلاغ لنقل المصابين لمستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر طبية، أن المصابين هم سامي أحمد حسن 51 سنة، مقيم بمحافظة شمال سيناء، مصاب بنزف داخلي في البطن وسحجات وكدمات في الجسم، وفاطمة جمال عبد الرحمن 24 سنة، مقيمة بمركز القصاصين في الإسماعيلية، مصابة باشتباه خلع بالكتف وكدمات وسحجات في الجسم، ورغدة عاشور محمد 27 سنة مقيمة بمركز القصاصين ومصابة اشتباه نزيف في البطن وكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «ج أ ر 1375» بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، قرب منطقة كيلو 15.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته والدفع برجال المرور لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق بالكامل، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.