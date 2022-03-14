توزيع لحوم ومواد غذائية على 500 أسرة بمركز الشهداء في المنوفية

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمنوفية ألف كيلو لحوم وكراتين مواد غذائية على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرية العراقية مركز الشهداء في محافظة المنوفية.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية على أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين، ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.