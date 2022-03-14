كبرى شركات التطوير العقارى الإماراتية: مصر تتمتع ببيئة استثمارية جذابة

قال إسلام أحمد سليمان ، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية والتي أعلنت بدء أعمال البناء في مشروع "مونتينابوليوني" في "مدينة المستقبل" في القاهرة الجديدة ، مصر: إن مصر سوق جاذبة للاستثمار وأن اتجاههم إلى الاستثمار في السوق المصري يعكس ثقتهم في قطاع العقارات بشكل عام في مصر، والتي كشفت عن نمو ملحوظ وطلب قوي في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية جذابة وآمنة ومستقرة في مصر، وفقا لما نقلته صحيفة “جولف توداي" الإماراتية والصادرة باللغة الإنجليزية.

وتم إطلاق المشروع في منتصف العام الماضي، وهو أول مشروع لريبورتاج خارج الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تطويره بالتعاون مع الأهلي صبور، المطور العقاري الرائد في مصر.

وسيتم بناء "مونتينابوليوني" على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكر كامل التشطيب ، بالإضافة إلى شقق بمساحات مميزة ، تبدأ من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم ، بأعلى مستويات التشطيب الفاخر. من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وقال سليمان: إن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع "مونتينابوليوني" يعكس التزام ريبورتاج ببناء مشاريعها في الموعد المحدد ، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز مصداقيتهم في سوق العقارات، وهو ما يتضح في تحقيق مبيعات قوية.

ووقال سليمان إن إطلاق مشروع "مونتينابوليوني" العام الماضي، وهو أول مشروع للشركة خارج الإمارات ، يعكس مركزهم المالي القوي، واستقرار نموذج أعمالهم ، وقدرتهم على توسيع محافظهم الاستثمارية. وأشار إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية طموحة للنمو والتوسع خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى وجود إقبال كبير على وحدات "مونتينابليون" خلال الأشهر الماضية من قبل مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء الباحثين عن شراء وحدات سكنية خاصة في ظل التطورات الإيجابية الملحوظة في قطاع العقارات المصري.

ويتميز مشروع "مونتينابولين" بموقعه الاستراتيجي في مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة ، والتي تقع في قلب مبادرة التنمية العمرانية بشرق القاهرة ، بجوار المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. يطل على أهم المعالم وشبكة الطرق الحديثة بالقرب من طريق بن زايد والدائري الأوسط وطريق القاهرة السويس.