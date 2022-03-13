حصاد وزارة النقل اليوم.. توقيع عقد الخطين الثانى والثالث للقطار الكهربائى قريبًا

شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برفقة رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، حيث سيصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة، بواقع 3 حارات للملاكي و3 حارات طريق خرسانى للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكي وطريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي)، وتشمل تلك المسافة 5 أعمال صناعية (نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخلدشلوط – نفق مدخل محور ديروط).

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق،وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.



https://www.dostor.org/3741335





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي، مع شركة سيمنزالعالمية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالي 2000 كم منهاحوالي1400 كم لخدمة الصعيد، بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم، مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصارزمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلىتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورش وتوريد وتركيب معداتها.





https://www.dostor.org/3741561





شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصول ومغادرة ٧ سفينة خلال اليوم، وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة ١٤سفينة، ومن المنتظر دخول ١ سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الموانئ الابيض.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٤٤٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٢٢ شاحنة و١٦ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٣٣٧ طن بضائع عامة ومتنوعة ٤٨ شاحنة و٤٩٤ ملاكي، وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٩١ شاحنة و١٣ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة٦٣ شاحنة و٢ ملاكي.





https://www.dostor.org/3741553