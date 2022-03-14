الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 90 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت اليوم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم وتمكنت من رفع 90 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أنه تم تكثيف الرقابة على أعمال النظافة بالقرى حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن الطريق العام على ترعة سرى باشا بصفط الخمار وتم نظافة الوحدة الصحية بدمشاو هاشم التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة بالقرية حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن عزبة الشلقامى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

وأشار أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع 35 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن طريق طراد النيل الغربي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على المظهر الجمالي للقرية وللقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكد عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أن قسم البيئة بالقرية واصل اعماله المكثفة بالقرية باستمرار أعمال النظافة حيث تم رفع 5 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن ماقوسة شرق وغرب وجارحي والمحولات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، إن قسم البيئة بالقرية واصل اعماله المكثفة حيث تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

 

 

 

 

المنيا رفع 90 طن مخلفات حملات نظافة بقري المنيا محمد سميح الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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