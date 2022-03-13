الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق منافسات الأسبوع الثاني من دوري مراكز الشباب في الدقهلية

الفريق
الفريق

انطلقت 6 مباريات في منافسات اليوم الأحد من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية.

وجاءت منافسات اليوم فى الدور الأول من دورى مراكز الشباب فى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية على النحو التالي:

 نتائج المجموعة الأولى : فاز فريق مركز شباب مدينة بنى عبيد على فريق مركز شباب كفر الروك ٣ / صفر ، وفى نفس المجموعة فوز فريق مركز شباب جديدة الهالة على فريق مركز شباب كفر الابحر  ٢ / صفر ، أما المباراة الأخيرة فى المجموعة الأولى فاز فريق مركز شباب منشأة البدوى على فريق مركز شباب دنجواى ٤ / ٢ ، واتسمت مباريات المجموعة الأولى بالقوة ، وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدورى.

أمل نتائج المجموعة الثانية: فقد فاز مركز شباب ميت على على مركز شباب منية سندوب ٢ / صفر فى مباراة أكثر من رائعة , اما المباراة الثانية في نفس المجموعة فقد فاز فريق مركز شباب البرامون على فريق مركز شباب منية محلة دمنة ٣ / ٢ ، وفى المجموعة نفسها اختتمت المباراة النهائية بفوز فريق شاوة على فريق مركز شباب الحوواشة  ٣ / ٢ .

وأقيمت المباريات على ملاعب مراكز شباب ( شاوه - ميت بدر خميس - الملعب الفرعي باستاد بنى عبيد  - جزيرة القباب )، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب بالمديرية رمضان صالح ، عصام رمضان ، على فتوح ، على حامد ، الحسن عبد الرؤوف ، صلاح نصر  ، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم الكابتن محمد مصطفى الطامى ، والكابتن محمد سامى الطحان مساعد أول السيد عبد الستار مساعد ثان  ، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

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وقد صرح علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه ٢٤ فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ ١٩ ادارة فرعية ، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات ، كل مجموعة مكونة من 6 فرق ، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية ، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين .

ويأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى ٩ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى ، وأيضا يأتي دوري مراكز الشباب بالدقهلية برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب.

مباريات منافسات مراكز الشباب الدقهلية ملاعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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