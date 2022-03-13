رامي عياش: انتظروني مع صاحبة البهجة والسعادة الثلاثاء

يحل الفنان رامي عياش، يوم الثلاثاء المقبل، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC، في تمام الساعة 11 مساءً.

وأعرب المطرب رامي عياش عن سعادته بلقاء الفنانة إسعاد يونس، ودوّن عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".

كما تستضيف إسعاد يونس غدًا الاثنين، الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويتحدث خلال الحلقة عن آخر افلامه "من أجل زيكو" مع منة شلبي وأغنية "الغزالة رايقة".

المطرب رامي عياش

طرح “عياش” مؤخرا أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت لي" احتفالا بعيد الحب، تم تصوير الفيديو كليب باللونين الأبيض والأسود ليتناسب مع طبيعة الأغنية الرومانسية

وخلال الحلقة، يغنى كريم عبد العزيز أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة"، ويتحدث عن فيلمه "من أجل زيكو" مع النجمة منة شلبي، وعن فيديوهاته على موقع "تيك توك" كما يظهر معه الفنان سليمان عيد، ليشارك كريم محمود عبد العزيز تقديم "الغزالة رايقة"، ويتحدث عن فيديوهاتهما عبر "تيك توك".

آخر أعمال كريم عبد العزيز

كان آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" وشاركته فى بطولة العمل النجمة منة شلبى ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف: شيكو، وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداثه حول طفل وحيد لأسرة فقيرة، تتحول حياتهم عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة "اذكى طفل فى مصر"، وتخرج الأسرة كلها فى رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية.