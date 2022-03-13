ثقافة بورسعيد تعقد ندوة بعنوان «شهداء الوطن رمز العطاء»

عقد بيت ثقافة الهيئة بمدينة بورفؤاد، التابع لفرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة الدكتورة جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، وبرئاسة الكاتب محمد نبيل، اليوم الأحد، مناقشة مع طلاب مدرسة العبور الابتدائية بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء بعنوان شهداء الوطن رمز العطاء.

تحدثت فريال السيد العربي عن شهداء الوطن من جنود الجيش والشرطة، وأكدت أنهم رمز العطاء والوطنية وعنوان المجد والعزة للشعب ولمصرنا الحبيبة، وعلمت الأطفال أن الشهيد ضحى بروحه وحياته للدفاع عنهم ضد أي عدو، وأشارت أن مكانة الشهيد كبيرة وعظيمة مؤكدة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وحياتهم لا تنتهي بالشهادة ما دامت ذكري تضحياتهم خالدة.

واستكملت: "يجب علينا مساندة أسر الشهداء لأنهم ضحوا بأغلي ما عندهم من أبناء فداءا الوطن، وسلاما لكل شهيد روي أرض مصر بدمائه الطاهرة للحفاظ عليها وعلي عزتها وكرمتها".



أقيمت الندوة تحت إشراف مديرة المكتبة أماني الباز ومروة المغربى مدير بورفؤاد، والدكتورة جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مسؤول إعلام الفرع.



وتأتي الندوة فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بتعريف الأجيال الجديدة بالرموز الوطنيةالمصرية، وتعميق روح الولاء والانتماء والتضحية والفداء فى سبيل الوطن.