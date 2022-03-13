لا تتبع اتجاهات الألوان.. 3 نصائح فعالة عند تغير ألوان حوائط منزلك

يحتاج الإنسان دائمًا إلى التغير، سواء في نمط الحياة الخاص به، أو في المنزل الذي يعيش فيه، خاصة بعد مرور سنوات من العمر ووجود الأطفال الذين يقومون بتخريب كل شيء، ومن ثم يريد البعض إلى تغير ألوان الحوائط نظرا لعدم صلاحيتها أو لعدم القدرة على التعايش معها في ظل وجود ألوان جديدة.

في السطور التالية، نقدم عدد من النصائح عند اختيار الألوان الجديدة للمنزل، بحسب ما ورد في موقع the spruce.

لا تتبع اتجاهات الألوان:

إذا كان تواجدك في هذا المكان لمدة قصيرة وبعدها يمكن أن تتجه إلى العيش في مكان آخر عندها يمكن اتباع اتجاهات الألوان الجديدة، والاطلاع على التقارير العالمية، أما في حالة أن كان المنزل خاص بالعيش لفترة طويلة فمن الممكن أن تكون الاتجاهات الجديدة مؤقتة، لذلك اختار ما يناسب الحياة الطويلة التي من المتوقع أن تقضيها في هذا المكان، كما يجب أن تضيف عليها اللمسات الخاصة بك.

قم باختيار ألوان جريئة:

إذا كان هناك لون من الألوان التي أعجبتك، فلا تتقيد بالتقاليد أو عدم القدرة على القيام بها حيث يمكن أن تكون الألوان الجريئة ممتعة للغاية في منزلك، إما إذا كنت ترغب في إنشاء مساحة هادئة، يمكن أن تخلق مساحتك الخاصة من بين هذه الألوان يمكنك إضافة كرسي مذهل إلى أي لوحة ألوان فالعمل الفني الملون هو المثالي لإضافة المزيد من الطاقة إلى لوحتك الخاصة.

التصاميم في الحائط:

يمكن أن تضيف التصاميم التس يتم إضافتها للحائط لمسة فنية ولوحة جمالية يتم إضافتها للحائط، لذلك يمكن أن تراجع التصاميم المختلفة عبر الإصدارات العالمية ونسق مع الألوان تصاميم من الجبس أو غيرها من المواد التي تمكنك من إطفاء لمسة جمالية على الحائط، وعلى الألوان الجديدة التي قمت باختيارها.