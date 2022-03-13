عاطل يمزق جسد زوجته بسبب دعوى خلع فى دار السلام

طعن عاطل زوجته، اليوم الأحد، بسلاح أبيض ثم قفز من الطابق الثامن بسبب رفعها دعوى خلع ضده دون علمه، وصدور حكم لصالحها بمنطقة دار السلام.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط أحد الأشخاص من علو.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيَّن العثور على أحد الأشخاص بدون عمل، مصابًا بكسر بالعمود الفقري إثر قفزه من الطابق الثامن من شرفة الشقة محل سكنه، عقب قيامه بالتعدي على زوجته "مقيمة بالطابق التاسع بذات العقار" بسلاح أبيض طعنًا وتسبب في إصابتها جرح طعني بالرقبة من الجهة اليمنى، بسبب خلافات أسرية بينهما وقيام زوجته في رفع دعوى خلع ضده دون علمه وصدور حكم لصالحها ورغبته في رجوعه إليها مرة أخرى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.