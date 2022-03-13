محافظ سوهاج يستقبل أسامة الأزهري

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة، وذلك خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في الندوة التي ينظمها طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحت عنوان “معجزة الإسراء والمعراج والرد على المشككين”.

ورحب المحافظ بالدكتور "الأزهري" أحد أبناء محافظة سوهاج، مؤكدا على أهمية دور رجال الدين وعملهم الجليل في نشر التوعية وحماية الشباب من الأفكار المغلوطة والمتطرفة، والتعريف بصحيح الدين.