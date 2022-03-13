الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في 6 قرى بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد المحافظ خلال جولته قطعة الأرض المخصصة لإنشاء أول سوق وموقف نموذجين في قرية نهطاي، و أعمال التشطيبات النهائية بجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية الذي يضم مقرل لـ ( مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب التموين ، مكتب البريد ، الوحدة المحلية ، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وبلغت نسبة التنفيذ  ٩٦% بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه. 

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محافظ الغربية

وتابع محافظ الغربية جولته في نهطاي بتفقد أعمال تبطين ترعتي العطف وقائم نهطاي ، مركز تنمية الأسرة ، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نهطاي بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً. 

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محافظ الغربية

وفي الوحدة المحلية بقرية الغريب تفقد المحافظ أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في قرية الغريب ، الوحدة الصحية ، مجمع الخدمات الحكومية مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، الوحدة الصحية بقرية منشأة العتر، مركز الشباب بقرية الرياض ، كما تفقد "رحمي" في ميت الحارون قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ملعب وجمعية زراعية وعمارات سكنية إلى جانب تفقد محطة الرفع بالقرية.

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة في قرية تفهنا العزب ، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارية في ( نقطة الإسعاف ، محطة الرفع ، مركز تنمية الأسرة ، مركز الشباب ، مدرسة تفهنا العزب الثانوية ، مدرسة  وحدة تفهنا العزب الابتدائية، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

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محافظ الغربية
محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة قرى بزفتى

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