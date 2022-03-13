الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«WATCH IT» عن برومو «راجعين يا هوى»: انتظروا خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

طرحت منصة «WATCH IT» البرومو الرسمي الدعائي لمسلسل «راجعين يا هوى» عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وظهر فيه عدد من نجوم العمل وهم الفنان خالد النبوي، والنجمة أنوشكا، والفنان الكبير أحمد بدير.

وعلّقت الصفحة الرسمية للمنصة على البرومو الدعائي الأول، قائلًة: «انتظروا النجم خالد النبوي في راجعين يا هوى».

وشهد البرومو إثارة وغموض، والعمل مأخوذ من قصة أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر عرضه على قناتي DMC الفضائية وقناة CBC الفضائية أيضًا كما سيتم عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة وأحداث مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلى مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتآخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

وكشفت الشركة عن عرض المسلسل الدرامي على قنوات dmc وcbc، ومنصتي watchit وshahid، خلال أيام الشهر الكريم.

منصة واتش ات واتش أت البرومو مسلسل راجعين يا يا هوى راجعين يا يا هوى

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وائل لطفي

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