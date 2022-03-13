معرض استيعادي لفنانات ملتقي الأقصر للتصوير بـ قبة الغوري.. الجمعة

يستضيف مركز إبداع قبه الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الجمعة 18 مارس، معرض استيعادي للفنانات المشاركات بملتقي الأقصر الدولي للتصوير، ويستمر حتى 7 مايو، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويضم المعرض 35 عملا فنيا لفنانات شاركن بالملتقى في الدورات من الدورة العاشرة، والتي أقيمت عام 2017 وحتى الدورة الثالثة عشر، والتي أقيمت عام 2020، من 12 دولة وهي: "مصر، ايطاليا، صربيا، روسيا ، لبنان، رومانيا، نيبال، ليتوانيا، تونس، البحرين، أوكرانيا، جورجيا "، منهن : فاطمة عبد الرحمن، نهي ناجي، إيفيلن عشم الله، وئام المصري، مرفت شاذلي هلالي، رندة فخري، فيروز سمير عبد الباقي "مصر"، مياسة بنت سلطان "البحرين"، أنيتا مونوسكالكو "إيطاليا"، أوريجا أوجيستا يتيت "لتوانيا"، إنستازيا بيريني "أوكرانيا"، إيكانرينا جريشاني "روسيا"، سوينا تشيكوتي "ايطاليا".

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يعد واحداً من أهم الأحداث الدولية الهامة التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنويا، من أجل دعم وإثراء الحركة الفنية منذ عام 2008 ويشهد مشاركة متميزة ومتزايدة من كبار الفنانين من مختلف دول العالم.

الكشف عن المواهب

أما عن صندوق التنمية الثقافية فقد استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.