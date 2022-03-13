وزير الخارجية الأردني: نتضامن مع العراق في مواجهة ما يُهدد أمنه

أجرى وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية العراقي فؤاد حسين.

وأدان وزير الخارجية خلال الاتصال، الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، مؤكدًا تضامن الأردن المُطلق مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره.

وقال الصفدي في تغريدة نُشرت على حسابه على موقع "تويتر":"نُدين الهجوم الصاروخي على أربيل ونستنكره خرقاً لسيادة العراق الشقيق واعتداء على أمن مواطنيه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها أن "مدينة أربيل تعرضت بعد منتصف ليل السبت الأحد، إلى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".