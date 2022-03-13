ضبط 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1364 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، والاستيلاء على السلع المدعومة.

وتبين ضبط 12 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 159,902طن، 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت 126,719 طن، 5765عبوة، 700 قطعة، 367 اسطوانة بوتاجاز، وقضية الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 2٫500 طن بإجمالى مضبوطات 289,121 طن، 5765 عبوة كان أبرزها ضبط المديرين المسئولين عن 10 محلات جزارة لتجارة اللحوم البلدية بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم 5,04 طن "لحوم بلدية مجهولة المصدر" وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

كما تم ضبط 54٫500 طن "أرز أبيض، سكر حر، مكرونة، جوز الهند، زيت طعام" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، وضبط 39٫500 طن "دقيق أبيض، سكر حر، زيت طعام، مسلي" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 29٫400 طن "زيت طعام" ،13٫715 طن "منظفات صناعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 12٫610 طن "سكر حر، أرز أبيض، مكرونة، زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بمحافظة القليوبية وبحوزتهما 4,050 طن "دقيق بلدى" مخصص ربطاً على المخابز البلدية قاما بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 15,250 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وضبط 350 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بحوزة مالك مخزن اسطوانات بوتاجاز دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته 3,500 طن أسمدة زراعية مُدعمة" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وضبط 11 طن دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 6,1 طن "دقيق أبيض، زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وضبط 6,7 طن "كاكاو، سمسم، زبيب" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليهم وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل عطارة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

وضبط 5 طن أرز أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية.

وضبط 8٫550 طن "دقيق أبيض، زيت طعام، مكرونة، سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة القاهرة.



وضبط 8٫300 طن "أرز أبيض، عدس، فول، مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.



كما تم ضبط أحد الأشخاص حال سيره بالسيارة قيادته بمحافظة القاهرة وبحوزته 7,500 طن "نخالة خشنة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.



وضبط 7٫835 طن "أرز أبيض، سكر حر، قمر الدين، مسلي" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.



وضبط 6٫840 طن "سكر حر، مسلى، زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.



كما تم ضبط 5٫860 طن "دقيق أبيض، سكر حر، مسلى، زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة.



وضبط 5٫775 طن "مكرونة، عدس، فول، فاصوليا" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.



وضبط 5٫550 طن "أرز أبيض، مكرونة، مسلي، زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الجيزة.



وضبط 6٫250 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بمحافظة القليوبية.



كما تم ضبط 3٫633 طن "مسلي" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.



وضبط 3 طن "دقيق أبيض، أرز أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.



كما تم ضبط 2 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بمحافظة القليوبية.



وضبط 2 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة المدير المسئول عن محل بقالة بمحافظة القليوبية.



وضبط 1,854 طن "دقيق أبيض- مكرونة – زيت طعام – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.



وضبط 2,500 طن "دقيق بلدى مُدعم" بحوزة مالك مخزن بلدى بمحافظة المنوفية لقيامه بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.