الهند تنقل سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، نقل السفارة الهندية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا المجاورة؛ نظرا "للوضع الأمني المتدهور" في البلد الواقع شرقي أوروبا .

وذكرت الحكومة الهندية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية - أنه "في ضوء الوضع الأمني سريع التدهور في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات في الأجزاء الغربية من البلاد، لقد تقرر نقل السفارة الهندية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا"، مضيفة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع في ضوء حدوث المزيد من التطورات .

وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من ترؤس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى للنظر في الاستعداد الأمني للهند والصراع الدائر في أوكرانيا .

وعلي صعيد اخر بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استعداد بلاده الأمني وسط الصراع في أوكرانيا، مطلعًا بشكل كامل على الوضع في أوكرانيا وتداعياته العالمية وموقف القوات الروسية والأوكرانية، وتقييماتهم بشأن ما إذا كان الوضع سيتصاعد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا رفيع المستوى اليوم الأحد؛ لمراجعة الاستعداد الأمني ​​للهند وسط الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع ناقش استعدادات الهند الأمنية على الحدود الشمالية والغربية إلى جانب الدفاع البحري والجوي؛ وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية على القنصلية الأمريكية في كردستان العراق، مؤكدا أنه مودي إطلع على آخر التطورات في أوكرانيا، فضلا عن تفاصيل عملية إجلاء المواطنين الهنود إلى جانب بعض مواطني الدول المجاورة للهند.

يذكر أن الهند تمكنت حتى الآن من إنقاذ حوالي 20 ألف مواطن عالق عبر أكثر من 80 رحلة إجلاء خاصة.