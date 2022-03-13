الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تنقل سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، نقل السفارة الهندية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا المجاورة؛ نظرا "للوضع الأمني المتدهور" في البلد الواقع شرقي أوروبا .
وذكرت الحكومة الهندية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية - أنه "في ضوء الوضع الأمني سريع التدهور في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات في الأجزاء الغربية من البلاد، لقد تقرر نقل السفارة الهندية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا"، مضيفة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع في ضوء حدوث المزيد من التطورات .
وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من ترؤس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى للنظر في الاستعداد الأمني للهند والصراع الدائر في أوكرانيا .
وعلي صعيد اخر بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استعداد بلاده الأمني وسط الصراع في أوكرانيا، مطلعًا بشكل كامل على الوضع في أوكرانيا وتداعياته العالمية وموقف القوات الروسية والأوكرانية، وتقييماتهم بشأن ما إذا كان الوضع سيتصاعد.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا رفيع المستوى اليوم الأحد؛ لمراجعة الاستعداد الأمني ​​للهند وسط الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع ناقش استعدادات الهند الأمنية على الحدود الشمالية والغربية إلى جانب الدفاع البحري والجوي؛ وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية على القنصلية الأمريكية في كردستان العراق، مؤكدا أنه مودي إطلع على آخر التطورات في أوكرانيا، فضلا عن تفاصيل عملية إجلاء المواطنين الهنود إلى جانب بعض مواطني الدول المجاورة للهند.
يذكر أن الهند تمكنت حتى الآن من إنقاذ حوالي 20 ألف مواطن عالق عبر أكثر من 80 رحلة إجلاء خاصة.

نيودلهي بولندا أوكرانيا الهند روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة بينها 21 وكيل وزارة

بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

ضبط مسجل خطر بـ 25 كيلو بانجو في أسوان

لمواجهة الحرائق.. «طلاب بني سويف» في زيارة لمقر الحماية المدنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى