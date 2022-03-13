الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مخزن بحوزته 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها بالوراق

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع مخزن بحوزته 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها بالوراق.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين.

وشدد على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق ومديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق بحوزته 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت ، و6 أطنان سمن نباتي، وتم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين.

غلق مخزن مواد غذائية محتكرة حملات محافظة الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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