الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تبحث التبرع بلقاحات كورونا التي أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

يبحث المركز الوطني الفلبيني لعمليات التطعيم التبرع بلقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، إلى دول أخرى؛ لعزوف الفلبينيين عن تلقي التطعيمات.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ميرنا كابوتاجي- في تصريح، نقلته صحيفة "فيلبين ستار" الفلبينية: إن هذا يرجع إلى التهاون والتردد في تلقي اللقاحات بين الفلبينيين.

وأضافت كابوتاجي: "يكافح العاملون في مجال الصحة لدينا لإقناع الناس بالتطعيم.. إنهم ينتقلون من منزل إلى آخر، لكن على الرغم من تواجد بعض الناس في المنازل إلا أنهم ما زالوا لا يريدون تلقي التطعيم.. ولذا قد يكون من الأفضل التبرع للتأكد من أن الجرعات لا تذهب سدى".

مانيلا الفلبين لقاحات كورونا

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