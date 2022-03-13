تفعيل قوافل التوعية والتثقيف وتنمية المهارات لذوي القدرات الخاصة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تواصل اعمال تفعيل خطة المحافظة لتنفيذ قوافل التوعية والتثقيف للحفاظ علي البيئة وأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها في إطار مبادرة "شجرة تساوي حياة"، بالتنسيق الكامل لإدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي التابعة للإدارة العامة للبيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية مع التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.

من جهتها أوضحت أوضحت الدكتورة فاتن السيد مدير إدارة التوعية، أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم تنظيم يوم بيئي بمدرسة الأمل للصم والبكم بالتعاون مع حي غرب المنصورة وتحت إشراف المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة .

و اشتمل اليوم البيئي على ندوة توعية بيئية تناولت شرح مبسط للطلاب" مترجما بلغة الإشارة " عن البيئة تعريفها وأهم مصادر تلوث كل من التربة والهواء والماء وكيفية الحفاظ على البيئة بتعديل السلوكيات الخاطئة، كما تناولت الندوة التعريف بالجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة,.

كما اشتمل اليوم البيئي على تعليق بوسترات توعية للحفاظ على البيئة، وزراعة بعض الأشجار المثمرة تفعيلا لمبادرة شجرة حياة واضافت انه قد شهدت تجربة اليوم البيئي الأول تفاعلا ومشاركة إيجابية من طلاب وطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم وذلك كبداية لسلسلة ندوات وايام بيئية لمدارس ذوي القدرات الخاصة بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة..

والجدير بالذكر أنه شارك في اليوم البيئي المهندسة مي عبد الرازق نائب رئيس حي غرب وأحمد سمير مدير البيئة بالحي، والمهندس أحمد حافظ مدير الحدائق، ومحمد مصطفى مدير عام المدرسة، وقامت بترجمة الندوة للغة الاشارة داليا غانم مترجمة لغة الإشارة بالمدرسة.