الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

157 ألف مواطنا وطالبا تلقوا لقاح كورونا ضمن حملة طرق الأبواب بالفيوم

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من وزارة الصحة، لمتابعة سير العمل بحملة طرق الأبواب لتلقي لقاح "كورونا"، التي انطلقت يوم 6 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، تحت شعار "لا زحام لا انتظار"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من خلال التنسيق بين وزارة الصحة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور ياسر قنديل مشرف عام علي المحافظة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

و  كشف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز 67 مركزاً ثابتاً إلى جانب الفرق المتحركة بشتى أنحاء المحافظة، للوصول إلى جميع المستهدفين بمراكز وقرى المحافظة من خلال 620 فريقاً يتكون كل فريق من طبيب وممرض ومسجل بيانات، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 157  ألف و750 مواطنا وطالبا بمختلف مراكز وقرى المحافظة حتى اليوم، ولا زالت الحملة تواصل عملها للوصول إلى جميع المستهدفين.

كما تم خلال اللقاء استعراض آليات العمل بالحملة، وعدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح، ووجه المحافظ بتكثيف جهود الحملة خلال الأيام المتبقية منها، لتحقيق مستهدفاتها المطلوبة.

وأكد محافظ الفيوم على تسخير كافة إمكانيات المحافظة، والتنسيق المستمر بين مسئولي الصحة ومجالس المدن والوحدات القروية وكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، لتحقيق مستهدفات حملة "طرق الأبواب" بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية الدور المنوط برجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية وكافة المشتغلين بالعمل العام، في التوعية الشاملة للمواطنين بأهمية تلقيهم اللقاح حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم، وكذلك دور المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور في التوعية بتطعيم تلاميذ المدارس ممن تجاوزوا 12 عاماً.

محافظ الفيوم ١٥٧ ألف مواطن اللقاح حملة طرق الأبواب

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وائل لطفي

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