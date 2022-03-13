البروتين داعم أساسي.. أهمية الأكل الصحي والرياضة لنضارة البشرة

جميع السيدات ترغب في الحفاظ على نقاء بشرتها، وحمايتها من التجاعيد وأثار التقدم في العمر، لكن كيف يكون لها ذلك، في ظل عدم الحفاظ على نظام صحي متوازن، فمن غير المعقول أن تبقى البشرة بصحة جيدة دون أن نتاول الطعام الصحي الذي يساعد بالضرورة على الحماية من أثار التقدم في العمر، ويعمل على حماية البشرة ونضارتها.

في السطور التالية نقدم أهمية الحفاظ على نظام صحي متوازن من أجل البشرة وكيفية الحصول عليه وذلك بحسب ما ورد في موقع health food.

البروتين الداعم الأساسي:

تحتاج البشرة، الجلد والشعر والأظافر، إلى عدد من العناصر التي تساعدها على الاستمرار في النضارة، وهذه العناصر هي الكرياتين، الكولاجين، الإيلاستين، وهذه العناصر موجوده في البروتين من اللحوم، الدجاج، الأسماك، وكذلك البقوليات، ومنتجات الألبان، لذلك احرصي على تناول هذه المنتجات باستمرار، ولا تكوني كالسيدات التي تسعى إلى إنقاص وزنها عن طريق التوقف عن تناول جميع ألوان الطعام، فهذا خطأ فادح يضر الصحة والبشرة.

الدهون الأساسية:

تحتاج البشرة إلى الدهون من أجل الحفاظ على نضارتها ولا نعني هنا الدهون الموجوده في الفطائر والمؤكلات الدسمة، ولكن الدهون الموجودة في الأسماك، والتي تحتوي على الأوميجا3 والأوميجا6 التي يحتاج إليها الجسم وتحتاج إليها البشرة، لذلك إذا كنت تعاني من جفاف في البشرة أو فروة الرأس فعليك بتناول ما يكفي من الأسماك لتعويضها، حيث يطلق على هذه الأسماك الدهون الأساسية لأن الجسم لا يستطيع تكوينها، لذلك يجب أن تأكلها.

الرياضة:

كما يجب الحرص على القيام بالتمارين الرياضية التي من شأنها العمل على شد الجسم، والحصول على قوام مناسب، مما يمنح البشرة مزيد من النضارة والقوة، لذلك الحرص على القيام بالرياضة بشكل يومي، ولو لمدة ساعة واحدة في صباح كل يوم.