الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل قتل صديقه لسرقة أمواله في المنوفية

حبس
حبس

تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من خفير خاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء، يفيد فيه بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية.

- تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عامل خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة وباستدعاء والدته قررت خروج نجلها بتاريخ 6 اكار س وبحوزته مبلغا ماليا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة المنوفية، وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الأداة المستخدمة "سكين"- هاتف المجنى عليه المستولى عليه - مبلغ مالى متبق من متحصلات الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

مركز شرطة السادات المنوفية مركز شرطة الشهداء طعنات مبلغ مالي

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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