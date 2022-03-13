فؤاد: نستهدف رفع الوعي وبناء قدرات أصحاب ومديري النزل البيئية بسيوة

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برنامجا الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوة، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية السياحية الصديقة للبيئة في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامجان الجديدين يهدفان إلى رفع الوعي وبناء القدرات لأصحاب ومديري النزل البيئية والعاملين بها بالإضافة إلى رفع كفاءات الفنادق والنزل البيئية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة للوصول لمنتج سياحي بيئي يحقق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويعظم الاستفادة من ثقافات المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية المرتبطة بهما.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سبق تنفيذ البرنامجين دراسة علمية وعملية قائمة على زيارات التقييم الميدانية للوصول للوضع الحالي للنزل البيئية وإعداد التقارير الفنية واطلاق الدليل الإرشادى لتطبيق هذه المعايير فى ضوء الامكانيات الحالية والأهداف المستقبلية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية كأحد أهم محاور وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية.

وأوضحت فؤاد أنه تم تنفيذ هذين البرنامجين علي مدار يومين بمدينة سيوه وبحضور عدد من مديري وأصحاب النزل البيئية بسيوة وممثلي هيئة تنشيط السياحة، مجلس المدينة، مكتب السياحة، ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلى أصحاب المصلحة المرتبطين بقطاع السياحة البيئية بواحة سيوة، ويعد هذين البرنامجين ضمن البرامج الرئيسية لمشروع دمج التنوع البيولوجي فى السياحة.