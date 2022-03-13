الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فؤاد: نستهدف رفع الوعي وبناء قدرات أصحاب ومديري النزل البيئية بسيوة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برنامجا الدعم الفني لأصحاب ومديري النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحي البيئي بواحة سيوة، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة التابع للوزارة لدعم السياحة المستدامة والتنمية  السياحية الصديقة للبيئة في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامجان الجديدين يهدفان إلى رفع الوعي وبناء القدرات  لأصحاب ومديري النزل البيئية والعاملين بها بالإضافة إلى رفع كفاءات الفنادق والنزل البيئية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة للوصول لمنتج سياحي بيئي يحقق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويعظم الاستفادة من ثقافات المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية المرتبطة بهما.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سبق تنفيذ البرنامجين دراسة علمية وعملية قائمة على زيارات التقييم الميدانية للوصول للوضع الحالي للنزل البيئية وإعداد التقارير الفنية واطلاق الدليل الإرشادى لتطبيق هذه المعايير فى ضوء الامكانيات الحالية والأهداف المستقبلية وذلك بمشاركة المجتمعات المحلية كأحد أهم محاور وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية.

وأوضحت فؤاد أنه تم تنفيذ هذين البرنامجين علي مدار يومين بمدينة سيوه وبحضور عدد من مديري وأصحاب النزل البيئية بسيوة وممثلي هيئة تنشيط السياحة، مجلس المدينة، مكتب السياحة، ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلى أصحاب المصلحة المرتبطين بقطاع السياحة البيئية بواحة سيوة، ويعد هذين البرنامجين ضمن البرامج الرئيسية لمشروع دمج التنوع البيولوجي فى السياحة.

البيئة وزيرة وزيرة البيئة الوعي القدرات النزل النزل البيئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

«نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية».. الحكومة ترد

عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات الحكومية

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

انخفاض شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

أماكن الشاغرة للطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعة المصرية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى