الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة تغادر سوهاج عقب انتهاء فعاليات مهرجان «أبيدوس» للموسيقى والغناء

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

غادرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم، محافظة سوهاج، عقب انتهاء فعاليات مهرجان "أبيدوس" الأول للموسيقى والغناء، حيث رافقها إلى مطار سوهاج الدولي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بنجاح مهرجان "أبيدوس"، وتحقيق الهدف المرجو منه، والإقبال الكبير من أهالي سوهاج لحضور فعاليات المهرجان على مدار ثلاثة أيام متتالية، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة سوف تقوم بتنظيم عدد من الفعاليات بمحافظة سوهاج خلال الفترات القادمة، موجهة الشكر لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون؛ لإنجاح المهرجان وخروجه بهذه الصورة الرائعة.

من جانبه، وجه محافظ سوهاج الشكر لوزيرة الثقافة على إدراج محافظة سوهاج ضمن خطة الوزارة لإقامة الفعاليات والمهرجانات الثقافية الكبرى، مؤكدا على نجاح مهرجان "أبيدوس" الأول والذي لاقى إقبال وتفاعل من أهالي وأبناء المحافظة، مشيرًا إلى رغبة المحافظة في استضافة المزيد من تلك الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

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