الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمُشدد لقاتلي شاب حاول منعهم من تجارة المُخدرات بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد والمُشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في قتل شاب منعهم من الاستيلاء على قطعة أرض والاتجار في المواد المُخدرة.

وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع في القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 31991 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2021، المقيدة برقم 2272 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2021، ليوم 7 يوليو من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل  كمال ربيع كمال صالح، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

- تفاصيل الواقعة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «ا. م»، 37 عامًا، عامل، «أ. ف»، 20 عامًا، عامل، مُقيمان في دائرة مركز شرطة بلبيس، «ن. إ »، 21 عامًا، ربة منزل، «م. م» 33 عامًا، سائق «توكتوك».

وتبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، فيما تبين أن المتهمين الأول والثاني قد حازا وأحرزا «جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري مششخن - فرد روسي بماسورة مششخنة - دون ترخيص».

وجرى ضبط المتهمين الـ 4، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالتهم جميعًا محبوسين، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المؤبد السجن الم شدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات الحكومية

انخفاض شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

تعليم الوادي الجديد: انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى لتولي المناصب العليا

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى