المؤبد والمُشدد لقاتلي شاب حاول منعهم من تجارة المُخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد والمُشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في قتل شاب منعهم من الاستيلاء على قطعة أرض والاتجار في المواد المُخدرة.

وبرأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع في القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 31991 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2021، المقيدة برقم 2272 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2021، ليوم 7 يوليو من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل كمال ربيع كمال صالح، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

- تفاصيل الواقعة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «ا. م»، 37 عامًا، عامل، «أ. ف»، 20 عامًا، عامل، مُقيمان في دائرة مركز شرطة بلبيس، «ن. إ »، 21 عامًا، ربة منزل، «م. م» 33 عامًا، سائق «توكتوك».

وتبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، فيما تبين أن المتهمين الأول والثاني قد حازا وأحرزا «جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري مششخن - فرد روسي بماسورة مششخنة - دون ترخيص».

وجرى ضبط المتهمين الـ 4، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالتهم جميعًا محبوسين، إلى محكمة جنايات الزقازيق.