مصر تدين استهداف إربيل العراقية بصواريخ باليستية

أدانت مصر، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إربيل العراقية بصواريخ باليستية، مخلفا خسائر مادية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر “تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية”.

وأكدت “الخارجية” تجديد مصر “استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، فإنها لتؤكد وقوفها التام بجانب العراق الشقيق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره”.