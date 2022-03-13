الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي بطريق السعديين في الشرقية

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات جرار زراعى، بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل، اسفل عجلات حرار زراعى، بطريق “ سنهوت- السعديين” دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتبين وفاة “مصطفى ح.م” 14 سنة، مقيم سنهوا، بمنيا القمح، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السعديين.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .

 

النيابة امن الشرقية تصادم محافظة الشرقية حادث تصادم الشرقية

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