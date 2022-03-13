مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي بطريق السعديين في الشرقية

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات جرار زراعى، بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل، اسفل عجلات حرار زراعى، بطريق “ سنهوت- السعديين” دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتبين وفاة “مصطفى ح.م” 14 سنة، مقيم سنهوا، بمنيا القمح، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السعديين.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .