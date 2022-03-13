الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سانا»: «قسد» تداهم 6 قرى جنوب الحسكة وتخطف عددا من المدنيين

قوات قسد
قوات قسد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داهمت بمساندة أمريكية 6 قرى جنوب الحسكة، وخطفت عددا من المدنيين.

 

وقالت مصادر أهلية لـ"سانا"، إن "قسد"، قامت بحملة مداهمة شملت قرى الحمدانية والحريري والرشيدية والغرب والعطالة والعريشة وروعت الأهالي أثناء تفتيش منازلهم واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

 

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" قامت بتشديد الإجراءات الأمنية وكثفت الحواجز التابعة لها في المنطقة".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت سوريا عن أن القوات الأمريكية تواصل سرقة مناطق آبار النفط من منطقة الجزيرة إلى قواعدها في شمال العراق.

 

وأوضحت أن الجيش الأمريكي، ينشر قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته، إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة به، والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة، وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية، وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا. بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".

 

وكشفت عن أن 24  صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق توجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية أقصى الريف الشرقي للحسكة ترافقها عربات مدرعة للاحتلال الأمريكي في طريقها باتجاه شمال العراق.

جنوب خطف مدنيين سانا الحسكة مدني جنوب الحسكة قسد

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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«سانا»: «قسد» تداهم 6 قرى جنوب الحسكة وتخطف عددا من المدنيين

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