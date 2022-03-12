تعرف على أول أيام شهر رمضان 2022.. وضوابط صلاة التراويح

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تفصلنا أيام قليلة عن أول أيام رمضان 2022، وفقًا للحسابات الفلكية، إلّا أن تحديد هذا اليوم شرعيًا منوط بدار الإفتاء المصرية من خلال استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان الجاري، وفقًا للرؤية الشرعية للجان المختصة بهذا الأمر.

أول أيام رمضان 2022

وأعلنت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط، إضافة قبل تحديد موعد أول أيام رمضان 2022، بخصوص صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنها ستتم وفق ضوابط العام الماضي من خلال إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن، وصلاة القيام على النحو الذي تمت به خلال العام الماضي، بحيث تكون مدة صلاة القيام في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

ضوابط صلاة التراويح

وشملت ضوابط صلاة التراويح وفقا لوزارة الأوقاف: «الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد، ارتداء الكمامة، الالتزام بالمصلي الشخصي، فتح مصلى السيدات متى توفر الإشراف على تطبيق إجراءات التباعد بها، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح».

موعد غرة شهر رمضان 2022



وبخصوص أول أيام شهر رمضان المبارك 2022، ذهبت الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، وقال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، يوم 1 أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ أول أيام شهر رمضان الكريم فلكيا، 2 أبريل المقبل.

وأوضح «القاضي» أنّ أول أيام رمضان 2022 في مصر، يتحدد من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق الدراسات والأبحاث العلمية، وأنّ المعهد يستطلع أهلة الأشهر الهجرية في عدد من الأماكن على حدود المحافظات، مثل محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.