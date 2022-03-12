ضبط 8 قضايا تهريب وأقراص مخدرة و32 بمجال الأمن العام في 24 ساعة

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدي لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا تهريب وأقراص مخدرة، 32 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1534 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 285 حكمًا قضائيًا متنوعًا و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.