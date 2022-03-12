أمسيات شعرية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالقليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية أدبية استضاف خلالها شعراء وأدباء نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أدار اللقاء القاص إبراهيم السمري، استهلت الأمسية بقصيدة للشاعر سليمان الزهيري بعنوان "زعلان يارب" ثم قصيدة "سيناريو خيال" للشاعر محمود المسعودي، وقراءة لقصة بعنوان "نوبة صرع" للقاص هيثم عواد، ثم خواطر للشاعرة نيرمين محمد، أعقبها قصيدة "عدد بحور" للشاعرة غادة طلعت، وقصيدة "آخر المشهد" للشاعر مصطفى حجاب، ثم قصيدة "بيننا شارع" للشاعرة سعاد السعيد، ثم قراءة لقصة بعنوان "ولها يزال يضحك" للقاص فارس رمضان، ثم قصة "النفس الأخير" للقاص أيمن غريب، وذلك بحضور الشعراء بهجت الدقميري، ونشأت النادي، ومحمود الزهيري، ورضوى رضا، وماهر سعود.

ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد جودة، استهلت بقصيدة بعنوان "أحوالنا" للشاعرة يامنة اليمني، وقصيدة "أونلاين" للشاعرة ولاء عدنان، ثم قصيدة للشاعر على يحيى بعنوان "إنتظار"، وقصيدة "سمراء" للشاعر خالد أمين، وختاما قصيدة للشاعرة نانسي نبيل بعنوان "رسالة من القلب".

وأعد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، أمسية أدبية لمناقشة ديوان "كائنات في انتظار البعث" للدكتور محمد السيد إسماعيل، بدأها الشاعر السيد صبره متحدثا أن الديوان من الدواوين الذي عبر به عالم الشعر، وأضاف أحمد نصر أن إسماعيل استخدم الرمز الشعري مخاطباً للقصيدة بصيغة الأنثى، متأثرا بحياته في القرية المصرية، ويميل إلى التكثيف والإيجاز وذكر بعض القصائد منها "حوارية الأرض، حوارية الانتظار، الخطوة الواحدة"، كما عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، مناقشة للمجموعة القصصية "نهر السيد المقدس" للقاص عز الدين طوخي علام، أدار اللقاء الشاعر أبو عمار المصري، ناقش العمل الروائي أحمد عامر، والقاص محمد أبوالدهب، والشاعر مجدي أبوالخير.

وقدم فريق كورال قصر ثقافة بهتيم عرض فني جديد تضمن مجموعة من الأغاني ومنها "ست الحبايب، محسوبكم إنداس" تدريب الفنان أحمد مجدي، كما أقامت كل من فرقتي الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو أحمد يسري، وفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي بقيادة الفنان عادل فريد، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني.

كما استقبل بيت ثقافة سنديون زيارة ميدانية لمجموعة من طلاب المدارس تم خلالها المشاركة في مجموعة من الأنشطة ومنها مسابقة في المعلومات العامة وقراءة حرة بمكتبة الطفل إضافة لورشة رسم حر، فيما أعد بيت ثقافة الثلج ورشة رسم حر للأطفال تدريب الفنان هاني عبدالعظيم.